Cum s-a ajuns la cozile imense de la benzinarii. Politician din Olt: "Aceste influente au venit din afara"

Imaginile pe care le-am vazut miercuri, 9 martie 2022, la benzinariile din toata tara se pot repeta si in alte sectoare, pe fondul neincrederii populatiei. Seful CJ Olt spune ca ministrul Energiei a intervenit cu intarziere si ca aceia care activeaza in domeniul distributiei de carburant au speculat, din dorinta de a castiga suplimentar. Si in judetul Olt s-a stat la cozi impresionante la benzinarii, miercuri, 9 martie 2022, dupa ce pe retelele sociale s-a propagat vestea ca vor fi scumpiri ... citeste toata stirea