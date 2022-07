Cum sa-ti petreci vacanta altfel. Olaritul, oferta de nerefuzat la Biblioteca din Bals

Biblioteca "Petre Pandrea" din Bals a devenit punct de atractie pentru zeci de copii care aici invata sa modeleze lutul, sa dea forme nebanuite hartiei, sa deseneze sau, pur si simplu, sa se bucure de citit in compania prietenilor. Atelierul de olarit este cel mai solicitat. Bibliotecile nu mai sunt de multa vreme doar locul in care te prezinti cu lista de lecturi pentru vacanta si imprumuti carti. Au devenit locuri cu adevarat magice, in care iti descoperi talente nebanuite, te intalnesti cu ... citeste toata stirea