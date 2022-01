Cum si-a recuperat un barbat din Dolj, turist in statiunea Ranca, o importanta suma de bani

Un turist din judetul Dolj a pierdut pe partia din statiunea montana Ranca, din judetul Gorj, portmoneul in care avea documente, dar si o suma importanta de bani. Norocul lui a fost ca bunurile au fost gasite de un jandarm aflat in timpul liber. Plutonierul adjutant Vasile Parsuca, din cadrul Detasamentului de Jandarmi Bals, judetul Olt, se afla la randul sau in statiune.Acesta a gasit, sambata, 15 ianuarie 2022, pe partie portofelul cu 1.200 euro, 3.000 lei, acte de identitate si alte ... citeste toata stirea