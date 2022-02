Cursa nebuna a unui tanar fara permis, oprit doar cu focuri de arma. Masina era a concubinei cu 9 ani mai mare

Un tanar in varsta de 21 ani, care nu are permis de conducere, a fost surprins la volanul unui autoturism de politistii din Olt care faceau verificari in cadrul unei actiuni. N-a oprit la semnal, iar politistii au plecat in urmarire, reusind sa-l opreasca pe camp. Tanarul a fost depistat, miercuri, 16 februarie 2022, in jurul orei 12:00, conducand cu o viteza de 117 km/h in interiorul localitatii Visina, din judetul Olt, pe Drumul National 54. Politistii au pornit in urmarirea tanarului atunci ... citeste toata stirea