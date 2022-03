Data inaugurarii centurii Balsului, parte din Autostrada Ford: 21 aprilie. "Devenisem subiectul glumelor"

In scurt timp va fi dat in folosinta primul segment de drum finalizat pe Drumul Expres DEx 12 Craiova-Pitesti, anuntul fiind facut de ministrul Transporturilor, aflat in vizita pe acest drum, luni, 28 martie 2022. Este vorba de segmentul de drum care ocoleste orasul Bals din judetul Olt. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca 21 aprilie este data la care segmentul de drum care ocoleste orasul Bals va fi functional.Este vorba de primii 18,5 km de drum expres din Romania pe ... citeste toata stirea