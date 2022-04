De ce nu exportam mai multa carne de oaie in Europa. "In tari precum Italia, Spania, este prima carne introdusa in alimentatia sugarului"

Pe piata europeana este un deficit de 30-40 % de carne de miel si oaie, spune presedinta unei importante asociatii a crescatorilor de animale. Si cu toate ca mielul din Romania este apreciat pentru gustul deosebit, fermierii romani patrund greu pe piata, chiar si in supermarketurile din Romania. Iata care sunt explicatiile producatorilor. Mieii din Romania nu ajung nici in supermarketurile de la noi si nici in cele europene, crescatorii fiind, in cea mai mare parte, obligati sa-i vanda la ... citeste toata stirea