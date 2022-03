Descoperire istorica importanta facuta bucati in satul-sit arheologic din Olt. "Au distrus o podea de locuinta romana superba"

O descoperire importanta, realizata in timpul unor lucrari edilitare executate intr-un sit arheoogic cunoscut dintr-o localitate olteana, a fost compromisa in parte de interventia unor persoane deocamdata neidentificate. In satul Resca al comunei oltene Dobrosloveni se lucreaza de o saptamana la reteaua de apa si canal. Investitia este a Companiei de Apa Olt,operatorul judetean de apa si canal, iar lucrarile le executa o firma privata care a castigat executia proiectului amplu implementat cu ... citeste toata stirea