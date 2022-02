Disparitie misterioasa in Olt. O batrana este cautata de cinci zile. "Toate actele si banii sunt acasa. Ea, nicaieri"

O comunitate intreaga este in alerta, o femeie in varsta de 85 ani fiind cautata de peste patru zile, inclusiv cu cainii de urma. Ultima data a fost vazuta vineri, 18 februarie 2022, insa cautarile incepute la cateva ore nu au dat pana acum niciun rezultat. Femeia de 85 ani, din Verguleasa, Olt, a fost vazuta ultima data vineri, 18 februarie 2022, in jurul orei 9,30 dimineata, pe drumul catre casa. A mers la farmacie sa-si cumpere medicamente, punga in care se gasesc medicamentele achizitionate, ... citeste toata stirea