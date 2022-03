Doi barbati urmariti pentru furturi in Germania, depistati intr-un sat din Olt

Politistii olteni au depistat doi barbati, in varsta de 30, respectiv 40 ani, pe numele carora erau emise mandate europene de arestare de catre autoritatile din Germania. Barbatii, depistati in comuna olteana Valea Mare, au comis alaturi de alte persoane mai multe furturi in cursul lunii iunie, anul trecut, producand prejudicii care depasesc 30.000 euro."In aceasta dimineata (n.r. marti, 1 martie 2022), politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu politistii Sectiei nr. 8 ... citeste toata stirea