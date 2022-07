Doi biciclisti, accidentati grav pe o strada din Bals. Soferul autoturismului care i-a acrosat este un tanar de 21 ani

Un sofer in varsta de 21 ani a acrosat doi biciclisti care circulau in acelasi sens de mers, in orasul Bals. Victimele au ajuns la un spital din Craiova. Accidentul a avut loc vineri, 15 iulie 2022, la ora 6,00 dimineata, pe strada Gheorghe Vasilescu din orasul Bals, judetul Olt."Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un autoturism, condus de un tanar, in varsta de 21 de ani, din comuna Bobicesti, judetul Olt, ce se deplasa din directia Oboga ... citeste toata stirea