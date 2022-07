Doi tineri care dadeau spargeri in parcarea unui salon de nunti, prinsi in Bals. In iunie, au furat 5.000 lei din masinile a doi invitati la nunta

Trei barbati cu varste cuprinse intre 18 si 29 ani, banuiti de furt, au fost prinsi de politisti in noaptea de 2 spre 3 iulie, in Bals. Comportamentul ciudat i-ar fi dat de gol. Politistii au descoperit ca doi sunt autorii unei spargeri comise la mijlocul lunii iunie, cel de-al treilea fiind "soferul". Politistii cautau inca de la mijlocul lunii trecute autorii a doua spargeri. Doua masini din parcarea unui local care gazduieste evenimente au fost sparte in noaptea de 11/12 iunie, fiind furata ... citeste toata stirea