Eleva de 10 la Evaluarea Nationala in Olt a reprezentat judetul, doi ani la rand, la Olimpiada Satelor. "A fost mai usor decat ma asteptam"

Singura medie de 10 la Evaluarea Nationala 2022 a fost obtinuta in judetul Olt de o eleva dintr-o scoala de tara. Cristiana a participat la mai multe concursuri nationale. Cristiana Irina Radut este eleva cu 10 absolut din judetul Olt. A absolvit Scoala Gimnaziala "Leonida Marineanu" Tia-Mare, iar inainte de pandemie a reprezentat judetul, doi ani la rand, la "Olimpiada Satelor", un important concurs de Matematica dedicat elevilor din mediul rural, in clasa a VI-a concursul, faza nationala, ... citeste toata stirea