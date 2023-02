Eleva de la LPS Slatina s-a intors. A fost plecata la o prietena in Caracal

UPDATE: Vineri, 3 februarie, in jurul orei 12:00, minora a revenit la Slatina, la domiciliul sau. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca minora s-a aflat pe raza municipiului Caracal, judetul Olt, unde a locuit la o prietena. Eleva de la LPS Slatina le-a declarat oamenilor legii ca pe perioada cat a lipsit nu a fost victima vreunei infractiuni.Stirea initiala: Politistii din Olt cauta o adolescenta, in varsta de 14 ani, din municipiul Slatina, care acum trei zile a ... citeste toata stirea