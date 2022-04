Episcopul Slatinei si Romanatilor, mesaj despre razboi : "Hristos a inviat, iar noi ne omoram unii pe altii?"

Scrisoarea pastorala a PS Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanatilor, transmisa clericilor si credinciosilor, face referire directa la momentele de groaza la care suntem martori de doua luni de zile. Totodata, episcopul ne indeamna sa ne deschidem casele si inimile pentru victimele razboiului. Mesajul episcopului Slatinei si Romanatilor, care a ajuns in bisericile din intreg judetul, are referiri directe la conflictul care se petrece de peste doua luni sub ochii unei lumi ingrozite. "S-a ... citeste toata stirea