Fata de 10 din clasa a V-a si pana intr-a XII-a: "Nu iti stii potentialul daca nu lupti sa te dezvolti"

In judetul Olt, doar doi absolventi, o fata si un baiat, au reusit sa obtina media 10 la examenul de Bacalaureat, cel putin inainte de contestatii. Absolventa a avut media 10, an de an, atat in gimnaziu, cat si in liceu, inclusiv cele doua examene trecandu-le cu 10. Absolventii de 10 la BAC, din Olt, au fost colegi de clasa, la prima clasa de Mate-Info a Colegiului National "Ion Minulescu" din Slatina si sunt pasionati de stiintele exacte. Ambii vor merge la Politehnica, la Automatica si ... citeste toata stirea