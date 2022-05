Femeie de 44 ani, din Olt, disparuta misterios. Ultima oara, vazuta intr-un bar. Sotul a anuntat politistii a doua zi

Femeia a plecat de la domiciliu duminica-dimineata, 8 mai 2022, iar cand dupa mai bine de o zi nu s-a intors sotul acesteia a anuntat politia. Femeia este Doinita Mariana Mihai, are 44 ani si locuisete in comuna Seaca, judetul Olt. Conform unor surse neoficiale, femeia ar avea viciul alcoolului, in ziua disparitiei fiind vazuta consumand bauturi alcoolice la un bar din sat. Cand, insa, dupa mai bine de o zi nu s-a intors acasa, sotul femeii a decis sa anunte disparitia. "In seara zilei de 9 mai ... citeste toata stirea