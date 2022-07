Femeie disparuta de la domiciliu cu cei trei copii ai sai. Concubinul femeii le-a cerut politistilor sa-i caute

O femeie de 34 ani a plecat dintr-o comuna din Olt, insotita de cei trei copii ai sai. Concubinul acesteia a apelat la politie sa-i gaseasca. Anuntul disparitiei a venit marti, 5 iulie 2022. Mariana Popa, o femeie in varsta de 34 ani, din Bals, judetul Olt, ar fi plecat de la domiciliul concubinului sau, din comuna Calui, insotita de cei trei copii (doi dintre copii sunt ai concubinului, in timp ce fata este dintr-o relatie anterioara).La mijloc nu ar fi vorba de violenta in familie, le-ar fi ... citeste toata stirea