Fermierul de succes care a renuntat la costum pentru pastrama de capra. "La inceput a fost greu, foarte greu"

Emil Dobre are 42 ani, iar de mai bine de 12 ani creste capre. A renuntat la a oferi consultanta financiara in schimbul infiintarii si dezvoltarii unei ferme in localitatea natala, Icoana, din judetul Olt. Criza din 2008 l-a facut sa renunte la hainele office si sa aleaga o munca mult mai grea, care implica efort de dimineata pana seara, dar care ii ofera, spune fermierul, cu adevarat satisfactii. Astazi are o retea de clienti si face livrari la domiciliu in Slatina si Bucuresti. Pandemia a ... citeste toata stirea