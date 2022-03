Fost administrator, acuzat ca a sustras 500.000 lei bagandu-si firma in faliment. Descinderi in trei judete

Politistii au descins, miercuri, 9 martie 2022, la zece adrese din Olt, Dolj si Valcea, intr-un dosar in care se suspecteaza ca s-au sustras 500.000 lei dintr-o firma, ajungandu-se la faliment. Banuit de sustrageriile din firma este un fost administrator, din Valcea, care ar fi reusit ca in decurs de aproximativ trei ani sa devalizeze afacerea.Acesta, in schimb, spune ca actualul administrator ar fi contribuit si el la deznodamant.Cazul este investigat de catre procurorii Parchetului de pe ... citeste toata stirea