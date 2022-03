Inca un accident in Olt provocat de o soferita care n-a acordat prioritate. O batrana a fost ranita

Un accident in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, luni, 14 martie 2022, pe centura de ocolire a Caracalului. O femeie de 73 ani, pasagera intr-unul dintre autoturisme, a fost ranita. Accidentul s-a produs in jurul orei 10,00, la intersectia drumului V06G cu Drumul Judetean 542."Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca in eveniment au fost implicate doua autoturisme, din care unul condus de o femeie, in varsta de 31 de ani, iar celalalt condus de un tanar, in ... citeste toata stirea