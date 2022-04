Incendiu la o scoala din Olt. In salile de clasa nu se aflau elevi

Un incendiu a izbucnit, joi-dimineata, 7 aprilie 2022, la o scoala din judetul Olt. Fumul a fost observat inainte ca elevii sa ajunga in salile de clasa. Incendiul a fost observat la o anexa in care se afla centrala termica a scolii din Perieti, judetul Olt."Incendiul se manifesta la acoperis, cu degajari de fum, fara posibilitati de propagare. In scoala nu se aflau elevi", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu.Pompierii s-au deplasat la locul evenimentului cu doua ... citeste toata stirea