Interventie contra-cronometru in Olt. Pompierii se lupta sa salveze dintr-o fantana o femeie de 82 ani VIDEO

Pompierii din cadrul ISU Olt actioneaza joi, 30 iunie 2022, ora 17,00, in localitatea Plesoiu din judetul Olt, pentru a salva viata unei femei. Femeia are 82 ani si a cazut, cel mai probabil, in fantana cu apa din care pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt - Detasamentul Slatina fac eforturi sa o salveze.La fata locului se actioneaza cu o autospeciala complexa, un echipaj SMURD un container multirisc si buldoexcavatoare apartinand Serviciului Voluntar pentru Situatii de ... citeste toata stirea