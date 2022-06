Investigatii medicale gratuite oferite intr-un sat din Olt aflat la zeci de kilometri de oras. Cat dureaza campania

Mai multi medici de diferite specialitati ofera, timp de doua zile, consultatii gratuite intr-un sat din Olt. "Caravana de bine" a Crucii Rosii ajunge in 17 judete din toata tara, vineri si sambata aflandu-se in judetul Olt. Cetatenii din Corbu, o localitate din Olt aflata la granita cu judetul Arges, au parte, timp de doua zile, de consultatii si investigatii medicale gratuite, oferite chiar la ei in sat.Localitatea este situata la peste 40 km de municipiul Slatina si la aproximativ 50 km de ... citeste toata stirea