Iodura de potasiu. Care sunt riscurile administrarii neavizate. Medic: "La copiii foarte mici exista o formula de dizolvare"

Directiile de Sanatate Publica se pregatesc sa distribuie populatiei, cel mai probabil prin intermediul medicilor de familie, pastilele de iodura de potasiu comandate de Ministerul Sanatatii la Antibiotice Iasi. Acestea ar ajuta in cazul unui eveniment nuclear, insa doar in situatia eliberarii in atmosfera a iodului radioactiv. Glanda tiroida, responsabila cu reglarea metabolismului astfel incat fiecare celula a organismului nostru sa functioneze normal, este cea care se "hraneste" in mod ... citeste toata stirea