Judetul Olt, luat cu asalt de oamenii legii: 42 de perchezitii in dosare de furt si evaziune fiscala VIDEO

Peste 100 de politisti si jandarmi au descins, sambata-dimineata, 29 ianuarie 2022, la 42 de adrese din Olt. Sunt vizati afaceristi din domeniul colectarii de fier vechi, dar si persoane banuite ca au furat diverse bunuri din strainatate, pe care le-au vandut in tara. Perchezitiile sunt desfasurate sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt si Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal.Doua persoane, in calitate de administratori a doua societati comerciale, sunt ... citeste toata stirea