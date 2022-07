Judetul Olt, sub incidenta unui Cod galben de instabilitate cu ploi torentiale, vijelii si grindina pana joi la pranz

Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie au actualizat din nou, miercuri, avertizarile de vreme severa, iar judetul Olt se afla sub incidenta unui Cod galben de inatabilitate atmosferica temporar accentuata. Informarea a intrat in vigoare de miercuri, la ora 10:30, si este valabila pana joi, 7 iulie, la ora pranzului.Meteorologii anunta ploi cu caracter de aversa, vijelii si grindina."In intervalul mentionat, in centrul, nordul si ... citeste toata stirea