Linie telefonica non-stop pentru ajutor oferit refugiatilor din Ucraina. O tabara mobila poate fi oricand operationalizata

Prefectura Olt a anuntat infiintarea unei linii telefonice pentru persoanele care vor sa-si ofere ajutorul in sprijinirea persoanelor care fug din calea razboiului din Ucraina. "Suntem pregatiti sa oferim in orice moment sprijin pentru refugiatii din Ucraina. Am primit solicitari din partea oamenilor de bine, oameni de rand, dar si societati comerciale care doresc sa ofere spatii de cazare sau adapost, lucru care ne obliga sa lucram organizat", au anuntat reprezentantii Prefecturii Olt.Astfel, ... citeste toata stirea