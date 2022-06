Marturii din lupta cu cancerul. Ana-Maria Ciausu, subprefect de Olt: "Eu am *impartit* boala cu cativa prieteni buni"

Ana-Maria Ciausu (44 ani), subprefectul judetului Olt, se lupta de mai bine de un an cu cancerul. A acceptat sa vorbeasca despre cum s-au intamplat lucrurile de la aflarea diagnosticului si pana in prezent, ce reactie au avut oamenii din jur, ce a vazut in lunile de tratament, ce-i raneste cel mai tare pe cei care lupta cu boala etc. Numarul celor care afla in fiecare an ca sufera de cancer, pacienti din ce in ce mai tineri, ramane alarmant in Romania. Detinem si la acest capitol recorduri ... citeste toata stirea