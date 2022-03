Marturisirea fostului politist devenit vanator de comori: "Intr-o alta viata, m-as fi facut arheolog"

Paul Durca a fost politist in cadrul Inspectoratului Judetean Olt, dar dupa pensionare s-a dedicat pasiunii sale si a devenit cautator de comori cu un detector de metale autorizat. Pana acum, a predat un veritabil tezaur Muzeului Judetean Olt, ultima sa descoperire fiind facuta in urma cu doua saptamani. Paul Durca (61 ani) a facut prima descoperire in martie anul trecut: 70 de tetradrahme emise de provincia Macedonia Prima, datand din secolul II inainte de Hristos, tezaurul fiind inca in faza ... citeste toata stirea