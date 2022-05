Medalie de aur pentru un spital din provincie. "Varful este platina. Inseamna sa realizezi tromboliza sub 30 de minute"

Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, monitorizat de Organizatia Europeana de Stroke, a primit premiul Gold in acest an pentru modul cum a tratat pacientii care au suferit un accident vascular cerebral. La SJU Slatina medicii neurologi trateaza accidentul vascular cerebral prin tromboliza de aproximativ patru ani, atunci cand si aici a devenit functionala unitatea de stroke.Acest tratament, administrat pacientilor care ajung in primele patru ore de la producerea accidentului vascular ... citeste toata stirea