Medici despre vaccinarea anti-COVID a copiilor intre cinci si 12 ani. "Nu circula numai Omicron"

Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor cu varste intre cinci si 12 ani este disponibila de miercuri, 26 ianuarie 2022, in sute de centre din tara. Multi parinti sunt insa in continuare reticenti, desi rata infectarilor in randul copiilor a crescut ingrijorator in acest val 5 al pandemiei. Argumentul principal al acestora este ca "oricum nu te protejeaza de Omicron, iar copiii fac forme usoare". Medicii pediatri, in schimb, atrag atentia ca inainte de Omicron au fost si alte variante, unele inca in ... citeste toata stirea