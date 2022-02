Mesaj ciudat despre o presupusa inrolare a romanilor intre 20 si 35 ani. "Este fals, nu e pe linie militara"

Un mesaj in care se vorbeste despre inrolarea "in 72 de ore" a tinerilor intre 20 si 35 ani circula pe Internet. Aparent mesajul ar fi trimis prin sistemul Ro-Alert. "Este un mesaj fals", spune insa un oficial. "Atentie!!! Acesta nu este un exercitiu!!!In urma evenimentelor petrecute in aceasta dimineata in tara vecina Ucraina, se activeaza automat ordinul Nr. 312/28.IV.2014. Asadar, daca varsta dumneavoastra este curpinsa intre 20 si 35 de ani aveti la dispozitie 72 de ore sa va prezentati la ... citeste toata stirea