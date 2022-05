Meteorologii anunta un nou cod de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice in judetul Olt

Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis marti, 31 mai, o noua atentionare meteorologica de vreme capricioasa valabila in Olt. Astfel, dupa Codul portocaliu din week-end, pe parcusul acestei zile, in intervalul orar 12:00 - 22:00, in judet va fi Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata cu ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice, chiar grindina."In Oltenia, Muntenia, sudul Moldoveni, sud-vestul Transilvaniei ... citeste toata stirea