Migratie record a lucratorilor din agricultura. Fermier: "Peste doua zile mai pleaca 48 de oameni. In Elvetia castiga 2.300 de franci pe luna"

Un fermier din Olt, care cultiva legume atat in solarii, cat si in camp, atrage atentia ca s-a ajuns deja la o criza grava a fortei de munca. Zilierii pleaca peste hotare, atrasi de contractele banoase, iar fermierii nu-i pot opri pentru ca nu au posibilitati financiare sa le ofere cel putin 300 lei/zi. Mii de muncitori pleaca la fiecare trei luni din satele Romaniei, sa munceasca pe sume incomparabil mai mari in fermele strainilor. Se intampla deja de peste 20 de ani, insa in aceasta primavara ... citeste toata stirea