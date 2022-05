Muzeul Judetean Olt implineste 70 ani. Ce surprize a pregatit pentru vizitatori

De vineri, 13 mai 2022, si pana miercuri, 18 mai 2022, la Muzeul Judetean Olt vor avea loc activitati diverse dedicate implinirii a 70 de ani de existenta. Ateliere, expozitii, lansari de catalog, gazduite atat la sediu, cat si la sectia externa de la Chilia si la galeria "Artis". Seria evenimentelor aniversare debuteaza vineri, 13 mai 2022, cu o intalnire in cadrul careia fostii directori si fostii si actualii angajati vor primi diplome in semn de pretuire.La 13,00, in holul de la intrare in ... citeste toata stirea