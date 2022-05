Nodulii tiroidieni. A fi sau a nu fi cancer

Nodulii tiroidieni sunt foarte frecventi in randul populatiei generale, insa nu de fiecare data este cazul sa ne speriem. "Sunt ca alunitele de pe piele: multa lume are alunite, dar nu toate sunt periculoase", explica medicul primar endocrinolog Claudia Trita, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina. Dupa accidentul nuclear de la Cernobil, din Ucraina, produs in aprilie 1986, s-a observat o crestere de cateva ori a incidentei cancerelor tiroidiene in tara noastra, chiar si in ... citeste toata stirea