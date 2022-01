Nou focar de COVID-19 la Cardiologie, in Spitalul Slatina. Internarile non-ATI, suspendate pana la stingerea crizei

Un focar de COVID-19 este in evolutie in sectia Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina. Sectia s-a mai confruntat si in trecut cu aceeasi problema, de mai multe ori. Doua focare sunt in evolutie in cadrul SJU Slatina la aceasta data, in cadrul Unitatii de Primiri Urgente, respectiv in sectia Cardiologie. Ultimul a aparut la sfarsitul saptamanii trecute, fiind inregistrati cu COVID 8 pacienti 13 membri ai personalului medical. Ib focarul din UPU sunt cinci membri ai personalului ... citeste toata stirea