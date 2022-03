Numarul cazurilor de gripa s-a dublat intr-o saptamana, in Olt. "Acum au izbucnit, oamenii nemaipurtand masca"

Virozele de care se tot mirau in trecut adeptii teoriilor conspirationiste ca "au disparut" revin in val in aceasta perioada, numarul persoanelor de toate varstele care ajung in cabinetele medicilor fiind in continua crestere. Numarul cazurilor de gripa s-a dublat, in Olt, intr-o saptamana. "Nu mai exista alte viroze, nu mai exista gripa, nu mai exista nimic!", s-au plans, pe toata durata in care s-a impus purtarea mastii de protectie, adeptiilor teoriilor conspirationiste. Acestia au contestat ... citeste toata stirea