O eleva vrea sa faca bani salvand orasele de poluare cu panourile verzi. Ce implica proiectul

O idee prin care o liceana din judetul Olt vrea sa salveze orasele de aerul poluat a ajuns in finala unei competitii nationale de planuri de afaceri. Tania Vatasoiu a intrat in competitie cu alti peste 1.000 de elevi, iar ideea ei este de a construi panouri florale antipoluare Tania Vatasoiu are 17 ani si este eleva la Colegiul National "Radu Greceanu" din Slatina. Aplecata mai mult spre stiintele umaniste (chiar in acest an a obtinut premiul special al juriului la Olimpiada Nationala ... citeste toata stirea