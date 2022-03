O femeie din Olt a murit in incendiul care i-a cuprins casa. Pompierii au fost chemati la 4,00 dimineata

Un puternic incendiu a izbucnit, sambata-dimineata, in localitatea Sprancenata din judetul Olt. O femeie care locuia singura a sfarsit in incendiu. Pompierii au fost apelati la ora 4,12, sambata-dimineata, 26 martie 2022."Echipaje din cadrul Garzii Stoenesti si Detasamentului Caracal, cu doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD, au intervenit in comuna Sprancenata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie. La sosirea echipajelor, acoperisul casei si o bucatarie ardeau ... citeste toata stirea