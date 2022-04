O femeie in varsta de 46 ani a disparut in prima zi de Paste. De cand o cauta politistii

Un barbat din municipiul Slatina a anuntat Politia ca sora sa a disparut de la domiciliul parintilor si familia nu-i mai da de urma. Femeia ar fi disparut duminica, 24 aprilie 2022, in prima zi a Pastelui, insa barbatul care a cerut ajutorul politistilor a anuntat disparitia marti-seara, in 26 aprilie 2022."In seara zilei de 26 aprilie a.c., politistii Sectiei nr. 6 Politie Rurala Ganeasa au fost sesizati de un barbat, din municipiul Slatina, cu privire la faptul ca, in ziua de 24 aprilie 2022, ... citeste toata stirea