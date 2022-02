O noua crestere a ratei infectiilor cu virusul SARS-CoV-2 in judetul Olt. Peste 12 cazuri la mia de locuitori

Incidenta COVID-19, cumulata in ultimele 14 zile, continua sa creasca in judet, iar miercuri aceasta este tot de peste 12 imbolnaviri la 1.000 de persoane, fiind de 12,55. Comuna Ipotesti ramane localitatea din Olt cu cea mai ridicata rata de infectare cu noul Coronavirus, in aceasta zi fiind de 28,70, aceasta fiind urmata de municipiul Slatina, care are 28,67 cazuri la mia de locuitori si este in usoara crestere fata de ziua trecuta cand a fost de 28,56.In Caracal, cel de-al doilea municipiu ... citeste toata stirea