O tanara de 21 ani a accidental mortal un biciclist de 15 ani, pe un drum din Olt

Un grav accident de circulatie s-a produs miercuri-seara, 23 iunie 2021, un baiat in varsta de 15 ani, care circula cu bicicleta, fiind lovit mortal de un autoturism condus de o tanara de 21 ani. Accidentul mortal s-a produs in jurul orelor 23,00, pe drumul judetean 642, in comuna Scarisoara, din judetul Olt. O tanara care avea experienta de peste doi ani la volan a intrat intr-o depasire, lovind un biciclist care circula din sens opus. Baiatul nu purta haine cu elemnete reflectorizate si nici ... citeste toata stirea