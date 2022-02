Olt: Patru barbati sunt cercetati dupa ce au blocat un autoturism in trafic si l-au agresat pe pasager

Patru barbati sunt cercetati de politisti dupa ce au blocat in trafic un autoturism, in Caracal, si l-au agresat pe pasager, provocand, totodata si distrugerii acelei masini. Victima a fost dusa la spital pentru ingrijiri medicale. Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca patru barbati au fost retinuti in cursul noptii de vineri spre sambata pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si ... citeste toata stirea