Ouale incondeiate de pe Valea Oltetului, mostenirea vechilor olari

Mestesugul care i-a facut celebri pe moldoveni, incondeiatul oualor, se mai practica si in sudul tarii, doar pe Valea Oltetului, unde urmasii vechilor olari impodobesc ouale cu motivele ceramicii de Oboga "Insula" in care inca se mai pastreaza vechiul mestesug al incondeierii oualor o gasim in vechiul Romanati, in apropiere de Bals, judetul Olt. Zona era celebra, cu un secol in urma, pentru vasele extraordinare din lut care ieseau din mana olarilor. Astazi si olaritul, dar si mestesugul ... citeste toata stirea