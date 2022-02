Panourile montate pe noul pod peste Olt, de pe soseaua Pitesti-Craiova, starnesc controverse. Ce spun autoritatile

Noul pod construit peste raul Olt, pe drumul expres DEx 12 Craiova- Pitesti, este prevazut cu panouri fonoabsorbante care obtureaza privelistea, ceea ce a creat deja nemultumiri in spatiul online. "De ce sa vedem si noi cat e Romania de frumoasa, mai bine mergem la altii!", "Impresionant totul, dar acele panouri...", "Nu inteleg de ce panouri fonoabsorbante pe pod? Pe cine deranjeaza? Inteleg in zona de case, dar aici??", sunt doar cateva dintre opiniile exprimate in mediul online dupa ... citeste toata stirea