Piata muncii are nevoie de lucratori, statul nu stie ce fac 1,5 milioane romani. Seful ANOFM: "Figureaza ca inactivi"

Aproximativ 1,5 milioane romani de varsta activa nu se regasesc in campul muncii, insa nu se afla nici in bazele de date ale serviciului public de ocupare ca fiind in cautarea unui loc de munca si nu sunt nici pensionari. ANOFM vrea sa le dea de urma. Afirmatia conform careia 1,5 milioane persoane de varsta activa nu se regasesc pe piata muncii, insa nu pot fi identificate nici in evidentele altor institutii, a facut-o vineri, 20 mai, intr-o conferinta de presa desfasurata la Slatina, seful ... citeste toata stirea