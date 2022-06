Pieton acrosat de un politist care mergea in marsarier. Victima a murit la spital

Un accident in urma caruia un pieton a fost ranit grav s-a petrecut sambata, 18 iunie, in comuna olteana Valcele. Un politist aflat in timpul liber l-a lovit pe pieton in timpul unei manevre de mers cu spatele. Accidentul s-a petrecut sambata, 18 iunie 2022, in comuna Valcele din judetul Olt, insa evenimentul nu a fost initial comunicat de catre reprezentnatii IPJ Olt. Pietonul acrosat ar fi cazut pe carosabil, ranindu-se grav si fiind transportat la spital. A ajuns mai intai la spitalul din ... citeste toata stirea