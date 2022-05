Podul peste raul Olt construit in vremea regelui Carol I, greu de reparat. In 2018 un constructor italian a castigat licitatia, dar a renuntat la lucrare

Podul-emblema construit peste raul Olt in timpul lui Carol I, situat la intrare in municipiul Slatina, are mare nevoie de reparatii. Se fac doar "carpeli" de fiecare data cand mai apare cate o groapa in carosabil, un proiect amplu de reabilitare fiind castigat in 2018 de o firma italiana care a renuntat la lucrare doi ani mai tarziu. In ce stadiu este acum proiectul. Este primul pod construit din fier peste un rau intern romanesc si al doilea pod de fier din tara, dupa cel construit la ... citeste toata stirea