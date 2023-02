1 februarie este ziua in care Senatul Romaniei s-a intrunit in noua sesiune parlamentara februarie - iunie 2023. In aceasta sesiune Grupul parlamentar PNL isi pastreaza structura de conducere, iar printre vicelideri se afla si Liviu Voiculescu, senator liberal de Olt.Potrivit parlamentarului oltean, din Grupul ... citeste toata stirea